شاهد : حارس مرمى يسجل هدف منركلة حرة بطريقة خارقة

قدم حارس مرمى مرمى فريق “إيلكيسا” ستيفان هاغيروب مباراة من الطراز الرفيع في الدوري النرويجي لكرة القدم، بتسجيله هدف خارق من ركلة حرة.

وأحرز ستيفان هاغيروب حارس “إيلكيسا” هدفا رائعا في شباك مضيفه “شايد” خلال الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الثانية النرويجي.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر المباراة حصول ” إيلكيسا” على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، عندما كان ” شايد” متقدماً بهدف.

وانبرى الحارس هاغيروب لتنفيذ الركلة الحرة، ليضعها في المقص الأيمن لشباك “شايد” معدلا النتيجة لفريقه.

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وبعدها استطاع فريق “إيليكسا” تسجيل هدف ثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخرج منتصرا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

مراسلون – رياضة