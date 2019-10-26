شاهد: جيرارد بيكيه ينشر رقم هاتفه وألاف المكالمات تنهال عليه

في حادثة مفاجئة نشر نجم برشلونة جيرارد بيكيه ، رقم هاتفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدى أحد المشجعين تذاكر لحضور مباراة الافتتاح في بطولة كأس ديفيز للتنس.

وغرد بيكيه على “تويتر وانستغرام”: “في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001”.

وماهي إلا لحظات حتى انهالت المكالمات والرسائل على هاتف المدافع الإسباني، متلقيا أكثر من 7 آلاف مكالمة خلال دقائق.

وأهدى بيكيه مشجع مدريدي تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية.

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وتنظم شركة عائدة إلى جيرارد بيكيه ، النسخة الجديدة من كأس ديفيز من 18 وحتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

مراسلون – رياضة

#Viral

Gerard Pique publicó en Instagram una foto de una reunión con su equipo y compartió su número de teléfono. Tras hacerlo, el futbolista comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes. Aseguró que le llegaron 7 mil mensajes en WhatsApp. pic.twitter.com/CJgIKOzYB1 — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 26, 2019