شاهد: جيرارد بيكيه ينشر رقم هاتفه وألاف المكالمات تنهال عليه

رياضة
شاهد جيرارد بيكيه ينشر رقم هاتفه وألاف المكالمات تنهال عليه

في حادثة مفاجئة نشر نجم برشلونة جيرارد بيكيه ، رقم هاتفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدى أحد المشجعين تذاكر لحضور مباراة الافتتاح في بطولة كأس ديفيز للتنس.

وغرد بيكيه على “تويتر وانستغرام”: “في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001”.

وماهي إلا لحظات حتى انهالت المكالمات والرسائل على هاتف المدافع الإسباني، متلقيا أكثر من 7 آلاف مكالمة خلال دقائق.

وأهدى بيكيه مشجع مدريدي تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية.

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وتنظم شركة عائدة إلى جيرارد بيكيه ، النسخة الجديدة من كأس ديفيز من 18 وحتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

مراسلون – رياضة

 

 

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Una locura! @daviscupfinals

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