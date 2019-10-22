شاهد: توني كروس يقود ريال مدريد للفوز على غالطة سراي بـ هدف رائع

حقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب غالطة سراي التركي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ولم يتمكن غالطة من افتتاح التسجيل، رغم ضغطه على مرمى الريال، حيث نجح كورتوا في التصدي لتسديدتين في الدقائق 9 و10.

وأحرز توني كروس هدف الفوز للنادي الملكي، في الدقيقة الـ18، مهدياً فريقهاً ثلاث نقاط ثمينة.

وكان نزونزي لاعب غالطة قريباً من تعديل النتيجة في الدقيقة 83، إلا أن كرته مرت أعلى مرمى كورتوا.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، في المقابل بقي رصيد غالطة نقطة وحيدة بذيل الترتيب.

مراسلون – رياضة