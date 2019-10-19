شاهد: تشيلسي يتخطى نيوكاسل بـ هدف من تسديدة خارقة .. إضاعة ركلة جزاء

قاد ماركوس ألونسو فريقه تشيلسي إلى الفوز على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل “البلوز” على ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة، فشل المهاجم تامي أبراهام، في ترجمتها إلى هدف حيث ارتطمت بالعارضة.

وأحرز الإسباني ألونسو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 74، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نيوكاسل.

وكان نيوكاسل قريباً من إدراك التعادل في الدقيقة 88، عبر رأسية كلارك، لكن كرته تسديدته جاءت فوق العارضة.

وبهذا الفوز أصبح رصيد تشيلسي 17 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بينما بقي رصيد نيوكاسل 8 نقاط في المركز الـ18.

مراسلون – رياضة