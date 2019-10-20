شاهد: بوفون ينقذ يوفنتوس من هدف محقق بتصدي خارق

وقف حارس يوفنتوس جانلويجي بوفون سداً منيعاً أمام بولونيا، منقذاً فريقه من هدف قاتل في الوقت القاتل ضمن الدوري الإيطالي.

وخلال المباراة تصدى بوفون لكرة قوية من لاعب بولونيا عبر مقصية رائعة بعد أن ارتدت من العارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

ومنح بوفون يوفنتوس بهذا التصدي ثلاث نقاط ثمينة، محققاً انتصاراه الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي.

ووصل رصيد السيدة العجوز إلى 22 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف إنتر ميلان الذي تغلب على مضيفه ساسولو (4-3).

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وبعد المباراة قال مدرب اليوفي ساري: “الفرصة الأخيرة لبولونيا كانت من تسلل، ليس عليك أن تدير المباريات لأنه في النهاية يمكن أن يحدث أي شيء لك”.

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