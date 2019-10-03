شاهد: بعد صموده 74 مباراة لاعب ينجح بمراوغة مدافع ليفربول فان دايك

شكل مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك رعباً لجميع خصومه، مما جعل مراوغته أمراً مستحيلاً، وبعد إنجازاته في الموسم الماضي حل ثانياً في جائزة أفضل لاعب في العالم.

إلا أن المدافع الهولندي سقط أمام مهارة الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، في أول مراوغة حقيقية لأسطورة ليفربول منذ 74 مباراة.

كما أسفرت المراوغة عن هدف سجله اللاعب الكوري ذاته، لفريق سالزبورغ النمساوي في الدقيقة 39 عقب المراوغة مباشرة.

وقد يكون عدم تركيز دايك سببه تقدم الريدز بثلاثية نظيفة، حيث تخلى عن حذره الدفاعي المعهود.

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وكان آخر لاعب نجح في مراوغة فان دايك ، نجم نيوكاسل مايكل مارينو خلال مباراة مع ليفربول في شهر مارس/آذار العام الماضي.

مراسلون – رياضة