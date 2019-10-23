شاهد : برشلونة يفوز على براغ بهدفين .. رقم قياسي لـ ميسي

خطف برشلونة الفوز من مضيفه على سلافيا براغ التشيكي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح البارسا التسجيل عبر قائده ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني حقق سلافيا براغ هدف التعادل عن طريق يان بوريل وتحديداً بالدقيقة الـ 50.

وجاء هدف “البلوغرانا” الثاني عن طريق لاغب براغ بيتر أولاينكا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز أصبح رصيد برشلونة 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما بقي رصيد سلافيا نقطة وحيدة في المركز الأخير.

اقرأ ايضاً: ليونيل ميسي يكشف عن طعامه المفضل وموعد اعتزاله.. ويرد على نصيحة رونالدو

وبهدفه في المباراة بات ميسي أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل في 15 موسما على التوالي في المسابقة القارية.

مراسلون – رياضة