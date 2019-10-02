شاهد: برشلونة يتخطى الإنتر بدوري الأبطال (1/2).. هدف رائع من سواريز

تغلب برشلونة على ضيفه إنتر ميلان بنتيجة (2-1)، على ملعب “الكامب نو”، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح مهاجم الإنتر لاوتارو مارتينيز، التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بعد انطلاق صافرة المباراة.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميلان عبر كاندريفا في الدقيقة 27، بداعي وجود حالة تسلل.

وعادل المهاجم لويس سواريز، للفريق الكتالوني، في الدقيقة 58، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد سواريز وأحرز الهدف الثاني له و”للبلوغرانا”، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة.

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في المقابل بقي رصيد إنتر نقطة واحدة في المركز الثالث.

مراسلون – رياضة