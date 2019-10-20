شاهد بالفيديو ... غراب يتحدث اللغة الألمانية

تفاجئ أحد المصورين خلال زيارته لمحمية إيفل الوطنية، عندما رأى غراب يمكنه محاكاة صوت الإنسان، ونطق عبارة بالألمانية.

والتقط مصور يدعى، لوتار لينتس، مقطع فيديو للغراب وهو يكرر عبارة باللغة الألمانية mein sch tzchen ، والتي تعني “يا عزيزي”.

و عرض موقع “ديلي ميل” الفيديو ، حيث يظهر غراب جالساً على الأرض يكرر عبارة باللغة الألمانية .

وأفاد موظفو المحمية أنه تم العثور عليه في الشارع وجناحه مكسور، فأخذوه وعالجوه ثم سلموه حديقة الحيوان حيث يعيش الآن واستطاع إقامة علاقات طيبة مع موظفي حديقة الحيوان وضيوفه.

الجدير بالذكر أن الغراب من الحيوانات القادرة على محاكاة كلام البشر.