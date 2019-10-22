شاهد: الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم رباعية السد القطري

بلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم من تعرضه للهزيمة بنتيجة 2-4، أمام السد القطري في إياب نصف نهائي البطولة.

وكانت انتهت مباراة الذهاب في الدوحة بفوز الهلال بنتيجة 4-1، ليستفيد الفريق السعودي من هذه النتيجة بمجموع المباراتين (6-5).

وحملت رباعية السد توقيع كل من أكرم عفيف وتي هي نام وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقائق 17 و19 و20 و90+3 على الترتيب.

فيما أحرز هدفي الهلال سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 13 و25 على التوالي.

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وسيواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين غوانجزو إيفرغراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

مراسلون – رياضة