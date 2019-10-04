شاهد: الهدف الذي أطاح بـ الجيش السوري من البطولة العربية

خرج نادي الجيش السوري من دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بعد خسارته أمام فريق نواذيبو الموريتاني بهدف وحيد في لقاء الإياب.

وجاء هدف الفوز بقدم المدافع الموريتاني، إبلاي سي، في الدقيقة 17 بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1)، ليتأهل النادي الموريتاني إلى ثمن النهائي بمجموع المباراتين (2-1)، مقابل خروج الجيش السوري.

وبات فريق نواذيبو أول نادٍ من موريتانيا يصل لدور الـ 16 من البطولة العربية في تاريخ الكرة الموريتانية.

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ومن الفرق التي صعدت إلى ثمن نهائي البطولة، الاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر، والشباب واتحاد جدة من السعودية، الشرطة والقوة الجوية من العراق.

مراسلون – رياضة

🎥 من مدينة #نواكشوط الموريتانية | شاهد ⚽ هدف نواذيبو الأول.. ⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي.#نواذيبو_الموريتاني : 1

– أبلاي سي (19)#الجيش_السوري: 0#دور_32

– نتيجة مباراة الذهاب (1 للجيش 1 لنواذيبو). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/KS7C7chJUF — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) October 3, 2019