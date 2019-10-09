شاهد: أهداف مباراة الأرجنتين وألمانيا ..التانغو يعود من جديد (2/2)

تعادل منتخب الأرجنتين وألمانيا بهدفين لهدفين، خلال مباراة ودية، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في مدينة دورتموند.

وافتتح المنتخب الألماني باب التسجيل، في الدقيقة 15عن طريق سيرغي غنابري، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني للمانشافت، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني قلب المنتخب الأرجنتيني الطاولة في وجه الألمان، وسجل هدفين.

وجاء الأول عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو في الدقيقة 66، ثم حقق لوكاس أوكامبوس للأرجنتين في الدقيقة 85.

وتأتي مباراة الأرجنتين وألمانيا ضمن استعداد المنتخبين للاستحقاقات القادمة، حيث تستعد ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

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في المقابل فيما تستعد الأرجنتين لتصفيات كأس العالم 2022، الذي لعب المباراة بغياب ليونيل ميسي المعاقب بالإيقاف لـ3 أشهر.

مراسلون – رياضة