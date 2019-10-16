شاب ينام داخل سيارة “أوبر” ليستيقظ على مفاجئة صادمة

تفاجئ شاب بريطاني في العشرين من عمره بعد أن نام داخل سيارة “أوبر”، كان قد استقلها من أجل الوصول إلى المنزل ، حيث وجد نفسه بعيداً أكثر من 160 كم عن منزله.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جوزيف فيرجي استقل سيارة “أوبر” بينما كان مخموراً، من أجل رحلة مدتها 15 دقيقة من ملهى ليلي إلى منزله في مدينة ليث الاسكتلندية، ونام في المقعد الخلفي للسيارة.

و استيقظ فيرغي من قبل سائق السيارة في الساعة 8.30 صباحاً، بعد ثلاث ساعات، رغم أن رحلته إلى منزله الواقع في المدينة تستغرق 15 دقيقة فقط.

وفوجئ الشاب بتعرفة وصفها بـ”الخيالية”، بلغت نحو 400 جنيه إسترليني (490 دولار) مقابل هذه الرحلة.

و وجد فيرغي نفسه في مكان مجهول محاطاً بالأغنام، الأمر الذي جعله ينشر سؤالاً على حسابه في “سناب شات”، ليكتشف أنه في الجانب الآخر من البلاد.

وقضى الشاب 7 ساعات أخرى عبر عدة حافلات وقطارات للعودة إلى منزله.

فيما لم تعلق شركة “أوبر” على هذه الحادثة حتى الآن.