شاب طوله 2.33 متر يتطلع للحصول على لقب “أطول شخص في العالم”

حصد شاب باكستاني شهرة واسعة بسبب طوله الفريد الذي يصل إلى مترين و33 سم، متطلعاً للحصول على لقب أطول رجل في العالم.

وعبر شاب يدعى محمد أمين، البالغ من العمر 23 عاما، عن سعادته بهذا الطول المتميز ، مشيراً إلى أن جسمه لا يزال ينمو، وأنه سيزداد طولاً مع الوقت.

و يسعى محمد أمين، للحصول على لقب “أطول شخص في العالم”، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يرى الناس يسعون للاقتراب منه والتحدث إليه والتقاط الصور السيلفي و يعاملونه مثل معاملة المشاهير.

وأشار الشاب أيضاً إلى أنه يواجه بعض الصعاب في حياته بسبب طوله، فهو يحتاج إلى ملابس من نوع خاص، كما أنه يواجه أزمة في ركوب وسائل المواصلات التي يستخدمها غالبية البشر.

و أوضح الشاب بأن رأسه تكون ملتصقة بسقف وسائل المواصلات، بينما تكون المساحة المتاحة للمقاعد ضيقة وربما لا تسع أقدامه الطويلة.

فيما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن الشاب بأنه يحتاج إلى ملابس وأحذية من نوع خاص حتى تناسب طوله الفريد ، فيحتاج إلى 6 أمتار من القماش لتوفير الملابس الخاصة به.

وتشير الصحيفة إلى قوله: “كل أسبوع تتقرب عائلة من والدي من أجل الزواج، لكني أخبرهم أني أريد الحصول على فرصة عمل أولا، ثم البحث عن شريكة حياتي”.

و أضاف بأن بعض الناس يعتقدون أنه لا يستطيع العمل بسبب طوله، لكنه يؤكد لهم أنه قادر على العمل كأي شخص.

وذكر والدي محمد بأن طوله عندما كان في سن 16 كان 150 سم تقريبا، مشيرين إلى أن طوله بدأ يزيد بصورة كبيرة بعد هذا السن.

حيث شهدت الشهور الأخيرة شهدت زيادته في الطول بمقدار 7.5 سم تقريبا.

كما أكد والديه بأن طولهما متوسط وكذلك أخوته، فقط هو من يملك هذا الطول في العائلة.