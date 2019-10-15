“سيلفي” تودي بحياة عروس وثلاثة من عائلتها

تسببت صورة سيلفي بمقتل عروس مع 3 من أفراد عائلتها من أعلى سد في الهند.

وفي التفاصيل ، أرادت عروس توثيق أجمل لحظات حياتها في حفل زفافها مع عائلتها ، فحاولت التقاط صورة سيلفي لها برفقة 3 من أسرتها، من أعلى سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، حسب ما أعلنته الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن مجموعة من ستة أشخاص كانت تلتقط صوراً ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه، أما العريس الذي كان يصورهم، لم يسقط معهم ونجا من الموت.

فيما قفز العريس خلفهم في الماء وأنقذ إحدى السيدات، في حين غرق الآخرون.

ومن بين الضحايا طفل في الرابعة عشر من العمر.

وأشارت دراسة أجراها باحثون بأن 259 شخصاً لقوا حتفهم حول العالم أثناء التقاط صور ” سيلفي ” بين عامي 2011 و2017.