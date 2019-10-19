الفنان سيف الدين سبيعي مهدد بالحبس من نضال الأحمدية والسبب ممثلة سورية

شنَّ الفنان سيف الدين سبيعي هجوماً مضاداً على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، عقب التعليقات التي أطلقتها على زوجته السابقة الفنانة السورية سلافة معمار .
فبعد ظهور الأحمدية في مقطع فيديو وهي تتحدث بمقابلة خاصة مع النجمة سوزان نجم الدين عن النجمات السوريات ، وتطرّقها إلى الحديث عن معمار منتقدةً أعمالها ومتجاهلة موهبتها العالية حيث قالت ساخرة : ماذا قدمت سلافة معمار وأين هي ؟ … وأضافت : سلافة أصبحت خمسينية !! …
وأثار تعليق الإعلامية اللبنانية انتقادات واسعة ضدها من قبل نجوم الفن السوري حيث خرج النجوم مدافعين عن معمار في ظلِّ التزام الأخيرة الصمت وعدم الرد .
وكان أول المدافعين عن الفنانة السورية زوجها السابق الفنان سيف الدين سبيعي الذي تربطه بها علاقة ودّ واحترام على الرغم من انفصالهما ، فغردّ عبر تويتر قائلاً : ” عدد ثلاث صفات للكائن الغريب نضال الأحمدية ” .
عدد ثلاث صفات للكائن الغريب المسمى #نضال_الأحمدية 🤣🤣😂😂 #كابرية_الجرس #صحافة_صفراء
— seif sbei (@seifsbei) October 12, 2019
وعاد وكشف سبيعي في تدوينة أخرى أنه تلقى تهديدات من الإعلامية اللبنانية بالحبس واصفاً إياها بالساحرة الشريرة وكتب : ” قال بدا تحبسني … كابريه الجرس … وين بتكون صافة المكنسة ؟! ” .
😂😂😂😂😂😂 قال بدا تحبسني 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #كابريه_الجرس #وين_بتكون_صافة_المكنسة ياترى !!!؟؟؟
— seif sbei (@seifsbei) October 17, 2019