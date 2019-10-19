الفنان سيف الدين سبيعي مهدد بالحبس من نضال الأحمدية والسبب ممثلة سورية

شنَّ الفنان سيف الدين سبيعي هجوماً مضاداً على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، عقب التعليقات التي أطلقتها على زوجته السابقة الفنانة السورية سلافة معمار .

فبعد ظهور الأحمدية في مقطع فيديو وهي تتحدث بمقابلة خاصة مع النجمة سوزان نجم الدين عن النجمات السوريات ، وتطرّقها إلى الحديث عن معمار منتقدةً أعمالها ومتجاهلة موهبتها العالية حيث قالت ساخرة : ماذا قدمت سلافة معمار وأين هي ؟ … وأضافت : سلافة أصبحت خمسينية !! …

وأثار تعليق الإعلامية اللبنانية انتقادات واسعة ضدها من قبل نجوم الفن السوري حيث خرج النجوم مدافعين عن معمار في ظلِّ التزام الأخيرة الصمت وعدم الرد .

وكان أول المدافعين عن الفنانة السورية زوجها السابق الفنان سيف الدين سبيعي الذي تربطه بها علاقة ودّ واحترام على الرغم من انفصالهما ، فغردّ عبر تويتر قائلاً : ” عدد ثلاث صفات للكائن الغريب نضال الأحمدية ” .

وعاد وكشف سبيعي في تدوينة أخرى أنه تلقى تهديدات من الإعلامية اللبنانية بالحبس واصفاً إياها بالساحرة الشريرة وكتب : ” قال بدا تحبسني … كابريه الجرس … وين بتكون صافة المكنسة ؟! ” .