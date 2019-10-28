سيرين عبد النور تنشر فيديو عفوي لطفلها .. وتُعلقّ ساخرة

شاركت الفنانة سيرين عبد النور المتابعين مقطع فيديو حديث ، أظهرت فيه طفلها الصغير كريستيانو في حضن والده السيد فريد رحمة .

بدا الطفل الصغير وهو يلعب ويداعب ابنة عمه التي على ما يبدو أنها في نفس مرحلته العمرية ، وعلقت سيرين على المقطع المصور ، قائلة : ” ما في غير الأطفال بغيرُ لنا الجو … كريستيانو عم يغنج بنت عمه شيريل … كان عورَّ لها عينها … ” .

ونال الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالعفوية التي طغت على المقطع المصور ، داعين الله أن يحفظ النجمة اللبنانية وأسرتها .

وكانت سيرين عبد النور شاركت في التظاهرات الشعبية التي غصتّ بها شوارع لبنان ، وأعلنت تأييدها للثورة المطلبية التي اشتعلت قبل أيام اعتراضاً على سياسة الحكومة الحالية في البلاد .