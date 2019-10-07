سيرين عبد النور تَطِلُ على المتابعين من حوض السباحة ( صورة )

أمضت الفنانة سيرين عبد النور عطلة نهاية الأسبوع داخل أحد المنتجعات السياحية ، وشاركت المتابعين صورة جديدة لها من أجواء ساعات الاستجمام التي قضتها داخل حوض السباحة .

بدت سيرين خلالها وهي ترتدي ملابس البحر ( مايوه ) ولكنها حرصت على عدم إبراز مفاتنها وعدم الظهور بشكل مبتذل حيث التقطت صورة شخصية لها تلافت فيها استعراض ملابس السباحة ، وأخفت جسدها في المياه .

وعلقت على الصورة بـ ” آخر أيام الصيفية … رغم إنه الصيف حلو … بس أنا من عشاق الشتوية …. مين مثلي ؟!

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الهيبة 3 بدور الإعلامية نور رحمة ، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً ، أما على الصعيد الغنائي فكانت آخر أغنياتها ” إذا بدك ياني ” التي طرحتها على هيئة الفيديو كليب في العام 2017 .