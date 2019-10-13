سيرين عبد النور تلاعب طفلها بشكلٍ عفوي ( فيديو )

استطاع كريستيانو ابن الفنانة سيرين عبد النور أن يأسر قلوب المتابعين ويستحوذ على تفاعلهم بضحكته البريئة العالية ، وذلك بعدما شاركت النجمة اللبنانية شريط فيديو قصير يجمعهما عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدت خلاله وهي تلاعب طفلها بأسلوب عفوي جداً حيث تفاعل معها بطريقة لافتة ، وأرفقت سيرين المنشور بتعليق : ” غرامي هل ضحكة إلي مجننتني ” .

ونال الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالعفوية التي طغت على المقطع المصور ، داعين الله أن يحفظ سيرين وابنها الصغير .

يذكر أن سيرين عبد النور شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الهيبة 3 بدور الإعلامية نور رحمة ، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً ، أما على الصعيد الغنائي فكانت آخر أغنياتها ” إذا بدك ياني ” التي طرحتها على هيئة الفيديو كليب في العام 2017 .