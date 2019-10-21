سوزان نجم الدين : هُددت بالقتل … وأخاف الموت ( فيديو )

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين لأول مرة عن خوفها الكبير من الموت ، خاصة وأن هذه الفوبيا تزايدت لديها بعد تلقيها عدة تهديداتٍ بالقتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي على خلفية آراءها السياسية المضادة لفكرهم التكفيري .

وقالت سوزان أن اسمها أدرج ضمن لائحة أسماء تضم بعض النجوم والمشاهير في سورية ، ووزعت على صفحات تنظيميِّ داعش والنصرة .

وطالت التهديدات أبناءها المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتلقى اتصالات مجهولة من بعض المنضمين إلى هذه التنظيمات حيث كانوا يؤكدون على أن باستطاعتهم الوصول إلى أبناءها ومعاقبتها بهم على الرغم من إقامتهم مع والدهم في أمريكا .

وأكدت الفنانة سوزان نجم الدين أن الخوف دفع بها لارتداء النقاب لمدة عاميين متتاليين وذلك خلال إقامتها في سورية ، وعند نزولها إلى شوارع مدينة دمشق حتى تخُفي هويتها ولا يتم تصفيتها .