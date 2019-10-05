سوزان نجم الدين تكذب باسم ياخور وبالوثائق

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سوزان نجم الدين

استفز الفنان باسم ياخور مواطنته النجمة سوزان نجم الدين بعد نفيه ما ورد على لسانها حول توجيهه أو إدارة برنامجه الترفيهي ” أكلناها ” دعوة لها للحلول ضيفة على إحدى الحلقات .

مما دفع النجمة السورية للخروج والتصريح بأنها تملك تسجيلاً صوتياً يثبت صحة أقوالها وهو عبارة عن اتصال من فتاة من فريق العمل في قناة ” لنا ” ، وقالت أن ياخور على علم بهذا الموضوع .

وكشفت سوزان نجم الدين في اتصال مع موقع الجديد على السبب الحقيقي لاعتذارها عن الظهور في البرنامج وقالت أنها ارتأت التحجج بالعمل لكي تتهرب عن تلبية الدعوة والحلول ضيفة على ” أكلناها ” ، ويعود ذلك لأنها لا يناسبها أبداً الظهور في برنامج يقوم على بث الفتن وتغذيتها بين الفنانين السوريين .

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