سوزان نجم الدين : ارتديت النقاب وشعرت أنني مسجونة

تحدثت الفنانة سوزان نجم الدين لأول مرة عن التهديدات التي واجهتها بعد إعلان موقفها السياسي أثناء قيام الحرب في سورية ، وقالت أنها تلقت على إثر ذلك تهديدات بالقتل مما اضطرها لارتداء النقاب لمدة عامين .

وصرحت سوزان في لقاء صحافي : ” وضعت النقاب لمدة سنتين عندما كنت مهددة بالقتل أثناء الحرب ، فعندما كنت أذهب إلى سورية كنت أرتدي النقاب لإخفاء هويتي عن الناس أثناء سيري في الشوارع ” .

واستذكرت الفنانة شعورها عند التزامها ارتداء النقاب ، كاشفة أنها كانت تشعر وكأنها مسجونة وأوضحت أنها تحترم كل من يرتديه وأنها لا تتكلم دينياً وإنما إنسانياً … ولفتت إلى أنها كانت تشعر وكأنها تقوم بفعل خاطئ لأنها كانت تتخفى به … وهي التي تحب الوضوح مثل الشمس .

وردت سوزان نجم الدين على كل الاتهامات الموجهة ضدها حول شرائها لـ التكريم والجوائز وقالت أن بعض المواقع والصفحات تتلقى المال مقابل تشويه صورتها ومهاجمتها عن طريق اختلاق الأكاذيب عنها والتشويش على نجاحها .