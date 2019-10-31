سوريا .. وزير الإسكان يعلن عن 100 ألف وحدة سكنية قريباً

أكد وزير الاشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن خطة الإسكان اليوم تتضمن تشييد حوالي 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات السورية.

وبين الوزير عبد اللطيف في تصريح لصحيفة “تشرين” أنه تم هذا العام فتح باب الاكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية ، مذكراً بأنه أنه تم خلال سنوات الحرب تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية ضمن بند السكن الاجتماعي.

وبلغت تكلفة الـ40 ألف شقة حوالي 400 مليار ليرة سورية، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ والإكساء، ويسددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية تصل إلى 25 عاماً.

كما بين وزير الإسكان أنه تم ترميم نحو 4 آلاف مسكن والمضي في ترميم نحو 3 آلاف مسكن متضرر.

وتحدث الوزير عن خطة التخصيص في المؤسسة العامة للإسكان للعام الحالي والتي تتضمن:

– في ريف دمشق: سكن شبابي توسع ضاحية قدسيا 1100 مسكن، وفي عدرا وضاحية عدرا العمالية 784 حتى شهر 11 الحالي.

– في حلب المعصرانية وشبابي ومندرين 382، وسوق الجمعة عمالي وادخار 435 مسكناً، وشمال هنانو عمالي وادخار 200 مسكن.

– حمص : شبابي 298 وادخار 94.

– حماة : شبابي 160 مسكناً.

– اللاذقية : شبابي 720 مسكناً، وادخار 724.

– السويداء : شبابي 500.

وبذلك يكون الإجمالي في جميع المحافظات 5397 مسكناً.