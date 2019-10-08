سوريا والمالديف.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا والمالديف يوم الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكاس آسيا 2023.

واستهل المنتخب السوري مشواره في التصفيات، بالفوز على الفلبين بنتيجة 5-2.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الصين المتصدرة.

وضمت قائمة “نسور قاسيون”، معظم اللاعبين وفي مقدمتهم عمر السومة وأحمد الصالح وإبراهيم عالمة ومحمود المواس.

في حين يغيب محمد عثمان للإصابة، وفراس الخطيب بعد إعلان اعتزاله.

موعد مباراة سوريا والمالديف

وتقام مباراة سوريا والمالديف في تمام الساعة الخامسة بتوقيت سوريا والسعودية، وستنقل عبر إحدى القنوات الفضائية السورية.

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واستدعى المدرب فجر إبراهيم، اللاعب أحمد الأشقر، لمواجهتي جزر المالديف وغوام، بعد إصابة محمد العنز.

مراسلون – رياضة