سوريا.. مصادر: بدء ضخ الدولار عبر شركات الصرافة اليوم الأحد!

أكدت مصادر مقربة من مصرف سوريا المركزي لصحيفة “الوطن” أنه سيتم التدخل في سوق الصرف وضخ الدولار عبر شركات الصرافة، اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن “التدخل سيبدأ بالفعل اليوم لتحسين سعر الصرف وتفعيل مبادرة القطاع الخاص، وذلك بضخ الدولار عبر شركات الصرافة من الأموال المودعة في الصندوق”، من دون الإعلان عن سعر التدخل.

وتناقلت يوم أمس بعض صفحات التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” منشوراً يتضمن معلومات من مصدر خاص بأن حملة الوقوف بجانب الليرة السورية التي أعلن عنها ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأحد، إذ إن شركات الصرافة ستبدأ بضخ الدولار، من دون أي أوراق أو شروط للراغبين بالشراء.

وجاء في المنشور المتداول “لفتت المصادر إلى أن قرار البدء بتنفيذ الحملة جاء بعد اجتماع حاكم مصرف سورية المركزي مع شركات صرافة، وتم الاتفاق على بدء ضخ الدولار الذي سيكون موجها للفعاليات الصناعية والتجارية لتغطية طلباتهم من الدولار”.

وأكد عدد ممن نشروا تلك المعلومات لصحيفة “الوطن” السورية، وهم مقربون من وسط الأعمال، أن مصدر معلوماتهم الخاص هو رجل أعمال معروف، وأن المصرف المركزي قد اجتمع يوم الخميس الماضي مع شركات الصرافة، من أجل التدخل ببيع الدولار اليوم، وأن التدخل سيكون من أموال الصندوق الذي تقرر إنشاؤه ضمن مبادرة قطاع الأعمال السوري للوقوف إلى جانب الليرة السورية، وليس من احتياطي المصرف المركزي.

في الوقت ذاته، نقلت قناة “سما” السورية، عن مصادر خاصة أنه “بإشراف مصرف سورية المركزي سيبدأ تدخل قطاع رجال الأعمال لخفض سعر الدولار بالنسبة لليرة السورية الأحد 13/10/2019″، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن”.

وجاء في خبر “سما” أيضاً أن “مساهمة كبار التجار ورجال الأعمال في الصندوق تترافق مع تدخل سري وفعال للمصرف المركزي في سوق القطع من شأنه تحسين الليرة السورية أمام الدولار

وتوقع رجال أعمال ومراقبون بدء تحسن الليرة، تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد، وانخفاض سعر صرفها إلى حدود دنيا نهاية الأسبوع.

هذا وقد أعلنت غرفة تجارة دمشق التزامها بالإعلان اليومي لسعر الدولار في السوق الموازية ما يعكس حقيقة العرض والطلب لإلغاء أي دور للمواقع الوهمية مع الالتزام التام بتسعير المواد الأساسية المستوردة والممولة بسعر الصرف الرسمي لضمان عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية”.

يشار إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي من مصرف سوريا المركزي حول الموضوع حتى هذه اللحظة.