قتلى وجرحى في صفوف قسد و الجيش التركي خلال معارك شمال سوريا

أكدت وسائل إعلام معارضة سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” خلال المعارك مع الجيش التركي والمسلحين السوريين الموالين له شمال سوريا

مراسلون – سوريا

وذكر المرصد المعارك أن أكثر من 33 شخص سقطوا بين قتيل وجريح منهم 8 من قسد و 6 من الجيش التركي والميليشات الموالية له خلال المعارك الدائرة منذ فجر اليوم الخميس .

من جهتها ، نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو قصير يظهر تقدم القوات البرية ” الكوماندوز ” ضد “الوحدات الكردية” المقاتلة في شمال شرق سوريا .

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن “قواتها البرية تواصل تقدمها ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا “، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام بتوغل بري تركي بريف الرقة الشمالي، كما أعلنت أن طائرات تركية استهدفت مدينة رأس العين بريف الحسكة مع محاولات توغل بري.

من جهتها، ذكرت الوكالة التركية “تي.آر.تي” على “تويتر” أن أعمالاً مستمرة تجري اليوم لإزالة الجدار الحدودي تمهيداً لتقدم القوات التركية و”الجيش الوطني السوري”.

قسد تتصدى

في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن “الأخيرة تصدت لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك وأفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي، مستهدفاً مناطق المدنيين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي”.

كما أشار إلى أن ما يعرف بـ “قوى الأمن الداخلي تصدت لعناصر خلية تابعة لداعش شنوا هجوماً على المدنيين في قرية التويمية جنوب رأس العين”.

وانطلق العدوان التركي على منطقة شمال شرق سوريا أمس الأربعاء وذلك للقضاء على “الوحدات الكردية” التي تعتبرها أنقرة “تنظيماً إرهابياً”، في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها أصابت 181 هدفاً شرق نهر الفرات منذ بدء التوغل.

مراسلون