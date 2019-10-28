سوريا .. زيادة على الرواتب و الأجور ضمن موازنة عام 2020

ناقش أعضاء مجلس الشعب السوري أمس لبيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، والذي تضمن زيادة في الاعتمادات المخصصة لـ” الرواتب والأجور والتعويضات “.

وقدرت في البيان ، الاعتمادات المخصصة لـ” الرواتب والأجور والتعويضات ” في مشروع موازنة الدولة لعام 2020 بمبلغ 501.67 مليار ليرة.

ولوحظ أنها تزيد بمقدار 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات نفسها في موازنة عام 2019، أي بما نسبته 3.59بالمئة.

وتعود تلك الزيادة إلى تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري.

وفي سياق متصل، قدرت الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية بمبلغ 336.82 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 63.84 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2019، بما نسبته 23.39بالمئة.

بدورهم، العديد من أعضاء مجلس الشعب انتقدوا البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020واعتبرو الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية إضافة إلى وجود انتقادات حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير.

يذكر أن آخر زيادة على رواتب العاملين بالدولة كانت في عام 2015 حيث زادت 2500 ليرة سورية.