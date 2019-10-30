سلاف فواخرجي بـ لسان زوجها … وترد على الغزل بـ الغزل ( صورة )

ترددت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد بانفصال الفنانة سلاف فواخرجي عن زوجها الفنان والمخرج وائل رمضان ، بسبب انشغالهما الدائم وعدم قدرتهما على تنظيم جدول أعمالهما وتولية الأسرة المقام الأول في حياتهما .

إلا أن من يتابع أخبار النجمين يعلم تمام المعرفة زيّف هذه الأنباء ، فهما من الثنائيات القليلة في الوسط الفني التي تزوجت بعد قصة حبٍ جميلة وهم من القلائل الذين يفضلون الأسرة على النجومية وهذا ما نلاحظه دائماً من خلال الاحتفالات العائلية والمناسبات الخاصة التي يسعونَّ إلى احيائها معاً متجاهلين ضغط العمل والانشغالات الفنية والأسفار .

وأعرب وائل رمضان من جديد عن حبه الكبير لزوجته ، ونشر صورة حديثة تجمعهما وعلق عليها متغزلاً بها : ” مدام إنك هون … يا حلم ملوا الكون … شو هم ليل وطار … وينقص العمر نهار … بس اسهار ” .

لترد عليه سلاف فواخرجي ، قائلة : ” و مدام إنك هون … بيزيد العمر نهار ” .