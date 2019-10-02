سلاف فواخرجي راقية في أحدث ظهور لها ( صورة )

أطلت الفنانة سلاف فواخرجي على المتابعين من خلال صورة جديدة شاركتها معهم عبر حسابها الرسمي على تطبيق instagram ، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس شتوية وكأنها تقضي إجازة داخل إحدى البلدان الأوروبية .

بدت النجمة السورية بكامل أناقتها وطغى على إطلالتها الرقي الذي عودتنا على الظهور به ، وأرفقت الصورة بتعليق : ” مساء الخير ” .

يذكر أن سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسلها المصري ” خط ساخن ” الذي أجل عرضه خلال موسمي الدراما الرمضانية 2018/2019 بسبب ظروف إنتاجية .

ويشار إلى أن آخر أعمال فواخرجي مسلسل ” هوا أصفر ” تأليف كل من علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ، ومن إنتاج شركة كات للإنتاج والتوزيع الفني .