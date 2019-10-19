سلاف فواخرجي تروج لحملة التشجيِّر في سورية

دعمت الفنانة سلاف فواخرجي حملة التشجيِّر التي أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي لإعادة إعمار الطبيعية في سورية وغرس المساحات الزراعية منها بالبذور ، عُقب الضرر الذي ألم بها إثر الحرائق الأخيرة التي امتدت على مساحات واسعة من الساحل السوري و مدينة حمص .
ونشرت سلاف البوستر الدعائي للحملة الشبابية التي أطلقت في محافظات ( اللاذقية ، طرطوس ، حمص ) والتي تضررت بفعل الحرائق الأخيرة التي التهمت مساحات واسعة من الغابات الخضراء ، وعلقت بالقول :
تاريخ الإنسان عراقة عروقه … والعروق مغروسة بأرض البلد … ويلي بيتخلى عن عروقه مالو أصل … بدل الشتلة رح نزرع مرج … وبدل الوردة ألف بستان … ” .
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تاريخ الإنسان عراقة عروقه ، والعروق مغروسة بأرض البلد ، ويلي بيتخلى عن عروقه مالو أصل… بدل الشتلة رح نزرع مرج ، وبدل الوردة ألف بستان ، بدل الشجرة بنعمل حرج ، لتوّرد محبة فوق النيران … #سلاف_فواخرجي لنشارك كلنا شبابنا السوريين ولاد البلد من جوا وبرا البلد ب #حملة_تشجير #حمص #طرطوس #اللاذقية #وادي_النصارى #سوريا
يذكر أن سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسلها المصري ” خط ساخن ” الذي أجل عرضه خلال موسمي الدراما الرمضانية 2018/2019 بسبب ظروف إنتاجية .
وكان آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل ” هوا أصفر ” الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وهو من تأليف كل من علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ، ومن إنتاج شركة كات للإنتاج والتوزيع الفني .