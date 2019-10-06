سرب من النحل يهاجم داني ألفيس خلال مباراة.. شاهد ماذا حصل في الملعب (فيديو)

شهدت مباراة في الدوري البرازيلي بين ساو باولو وفورتاليزا، تكتل مجموعة من النحل على راية زاوية الملعب الركنية، وبالقرب من المدافع داني ألفيس .

وتعرض داني ألفيس للسعة بعد هجوم سرب من النحل عليه، أثناء تنفيذه ضربة ركنية، ليبتعد عن موقع الهجوم.

وحل لاعب فورتاليزا جاكسون، هذه المشكلة عن طريق خلع الراية من مكانها، ورميها خارج الملعب مع خلية النحل التي فوقها.

وانتهت المباراة بفوز ساوباولو (1/2)، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، متأخرا بـ 10 نقاط عن المتصدر فلامينغو.

في المقابل يقبع فورتاليزا في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 25 نقطة.

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وكان ألفيس عاد إلى البرازيل في صيف عام 2019، بعد 16 عاما في الملاعب الأوروبية، حيث لعب مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

مراسلون – رياضة

Tem mel o rapaz? Fotógrafo é atacado por abelhas no Pacaembu! Acompanhe São Paulo x Fortaleza ➡️ https://t.co/PeXCKSWyYa pic.twitter.com/qst2AbhcZo — globoesportecom (@globoesportecom) October 5, 2019