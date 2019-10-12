ستيفاني صليبا تدعم الليرة اللبنانية على طريقتها الخاصة ( صور )

أعربت الفنانة ستيفاني صليبا عن دعمها للعملة الوطنية اللبنانية ، وذلك من خلال جلسة تصوير خاصة لصالح مجلة Spécial Madame Figaro التي تصدر باللغة الفرنسية .
اختارت ستيفاني الظهور خلالها بإطلالة من وحي النقد اللبناني ، وأطلت مرتدية سروال أبيض وبلوز فضفاض نُقشت عليه الليرة اللبنانية القديمة .
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ستيفاني صليبا تدعم الليرة اللبنانية على طريقتها @stephaniesalibaofficial . . #stephaniesaliba #style #starwars #money #lebanon #fashion #instafashion #fashiongram #fashionstyle #lookstyle #fashiontrends #fashiondiaries #miss #moderniste #missmoderniste #ستيفاني_صليبا #اطلالات #ستايل #فاشن #لبنان #مشاهير #نجوم #مشاهير_العرب #نجوم_لبنان
وشاركت النجمة الشابة صورة أخرى عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام ، بدت خلالها بإطلالة ملكية لناحية تسريحة الشعر والمكياج حيث زينت إطلالتها بـ تاج مصمم بنقوش الليرة اللبنانية ، وعلقت على المنشور بالقول : ” ليرتنا تاج على رأسنا ” .
يشار إلى أن ستيفاني صليبا اشتهرت خلال موسم دراما رمضان 2019 من خلال مشاركتها في مسلسل ” دقيقة صمت ” إلى جانب الفنان عابد فهد حيث أبدت موهبة كبيرة في التمثيل وأتقنت دورها بكامل تفاصيله وهو ما أثار إعجاب المشاهدين الذين أثنوا على قدراتها التمثيلية وبراعتها .