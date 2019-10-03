ستيفاني صليبا لوحة أنثوية تضج حياة ( صور )

تألقت الفنانة ستيفاني صليبا في أحدث ظهور لها بإطلالة واسعة فضفاضة ، ونشرت مجموعة من الصور عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالهم بـ ثوبٍ واسعٍ ضجَّ بالألوان المفرحة التي تحاكي الصيف وتلتمس من الربيع بعضاً من حيويته وانتعاشه ، ونُقش قُماش الفستان كلوحة فنية فظهر وكأن الحياة أحيت تفاصيله .

وصففت النجمة اللبنانية شعرها بشكل منسدل على الأكتاف من الخلف فيما رفعته عن وجهها ، وأكملت إطلالتها بمكياج الوجه الهادئ المستوحى من ألوان ملابسها .

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا اشتهرت خلال موسم دراما رمضان 2019 من خلال مشاركتها في مسلسل ” دقيقة صمت ” إلى جانب الفنان عابد فهد حيث أبدت موهبة كبيرة في التمثيل وأتقنت دورها بكامل تفاصيله وهو ما أثار إعجاب المشاهدين الذين أثنوا على قدراتها التمثيلية وبراعتها .