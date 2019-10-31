سامو زين يتعرض لانتقادات ساخرة … والسبب ( صورة )

أثار الفنان سامو زين حالة من الجدل بين أوساط متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي ، إثر نشره صورة جديدة له لفت من خلالها الأنظار إليه .

واستفز المتابعين بطريقة التقاطه للصورة حيث ظهر فيها وهو يجلس على شاطئ البحر عاري الصدر ، الأمر الذي أثار انتباه النشطاء الذين أطلقوا انتقادات لاذعة بحقه ، ولا سيما عبر الصفحات التي أعادت نشر الصورة عبر تطبيق Instagram .

وأعرب البعض عن استيائه من صبغ شعره باللون الأشقر البلاتيني ، حيث أبدوا عدم اعجابهم بهذا التغيير وتوجهوا إليه بالتعليقات الساخرة ، واتهموه بتقليد الفنان المغربي سعد المجرد .

يذكر أن آخر أعمال سامو زين الغنائية أغنية ” حب .. حب ” التي تعاون فيها مع الشاعر قصي باسل وبالألحان معتز أمين ، أما التوزيع الموسيقي لـ أسامة عبد الهادي .