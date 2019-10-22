سارة نخلة تخضع لعملٍ جراحي عُقبَّ لسعة نملة ( صورة )

تعرضت الفنانة سارة نخلة لوعكة صحية مفاجئة ، أدت إلى دخولها إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة لإجراء عملية جراحية .

ونشرت نخلة صورة لها من على سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستقرام ، وعلقت عليها معلنةً عن وضعها الصحي والأمر الغريب الذي تسبب في خضوعها لعمل جراحي عاجل .

وقالت أن لسعة نملة تسبب لها بالتهابات في جسدها مما شكل خراج ، مما دفع الطبيب إلى إجراء جراحة وفتح الخراج لإزالة الألم الموجود داخله .

يذكر أن سارة نخلة شاركت مؤخراً في ( حكاية بالحب ) ضمن مسلسل ( نصيبي وقسمتك 3 ) من تأليف عمرو ياسين ، وبطولة إيمان العاصي ، شريف سلامة ، هاجر أحمد و أيمن عزب .