سارة نخلة تخضع لعملٍ جراحي عُقبَّ لسعة نملة ( صورة )

تعرضت الفنانة سارة نخلة لوعكة صحية مفاجئة ، أدت إلى دخولها إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة لإجراء عملية جراحية .
ونشرت نخلة صورة لها من على سرير المستشفى عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستقرام ، وعلقت عليها معلنةً عن وضعها الصحي والأمر الغريب الذي تسبب في خضوعها لعمل جراحي عاجل .
وقالت أن لسعة نملة تسبب لها بالتهابات في جسدها مما شكل خراج ، مما دفع الطبيب إلى إجراء جراحة وفتح الخراج لإزالة الألم الموجود داخله .
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انا اول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة او ضعيفة بس الحوار غريب شوية او شويتين الحقيقة . دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى و عملت نقدر نقول نصف عمليه عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير اننا كان عندي برد اصلا و بقالي اربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس و كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة ، صدقوني نملة … تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكو العمليات 🙈 ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا انا فاكرة انها ناموسة عادية عشان انا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع و السخونية و الدوخة و دخلت الطوارئ على طول و الدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير الحمدلله على كل حال وانا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن و الجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني 🤷🏽♀️🙏
يذكر أن سارة نخلة شاركت مؤخراً في ( حكاية بالحب ) ضمن مسلسل ( نصيبي وقسمتك 3 ) من تأليف عمرو ياسين ، وبطولة إيمان العاصي ، شريف سلامة ، هاجر أحمد و أيمن عزب .