زيوت بديلة عن عطر إزالة رائحة التعرق في المنزل

رغم أن التعرق مفيد جداً للجسم من أجل التخلص من السموم، وموازنة درجة الحرارة، إلا أن رائحته الكريهة تجعلنا نبحث عن أفضل عطر أو مزيل للتعرق.

و تظهر رائحة العرق عندما تفكك البكتيريا التي تعيش على الجلد البروتينات الموجودة في العرق إلى حمض البروبيونيك وحمض الإيزوفاليك.

زيوت بديلة عن عطر إزالة رائحة التعرق

الشب البوتاسي والفانيليا

وهو مركب طبيعي يشبه الملح، ويوجد على هيئة بلورات كبيرة، ويمكنك شراؤه لدى العطار.

يستخدم شب البوتاسيوم كمزيل للروائح الكريهة والتخلص من رائحة العرق في جنوب شرق آسيا منذ مئات السنين.

أفضل وقت لاستخدام الشب البوتاسي في إزالة العرق يكون عقب الاستحمام مباشرة، عندما تكون منطقة الإبطين نظيفة ورطبة قليلاً.

يستخدم البعض الحجر الصلب لتدليك المنطقة ببطء في حركات دائرية حتى تمام جفافها، ولكن هناك طريقة أخرى للاستخدام عبر طحن الحجر.

بعد طحن الحجر ناعماً جداً، أضف بعض مسحوق الفانيليا، وقلبه معه جيداً، واتركه في وعاء مغلق.

عند الاستخدام، بلل أصبعك، وضعه في المسحوق، ثم ادهن منه في منطقة الإبطين، وأعد إغلاق العبوة بإحكام كي لا تتسرب إليها الرطوبة. يدوم مفعول الشب البوتاسي في إزالة العرق لمدة قد تصل إلى 24 ساعة.

ويرجع السبب في قضاء الشب البوتاسي على رائحة العرق على قدرته على قتل البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة، ولكنه لا يمنع التعرق.

إذا كانت بشرتك ملتهبة أو أزيل الشعر منها للتو، فقد يسبب الشب البوتاسي الحكة والتهيج والطفح الجلدي.

صودا الخبز ونشا الذرة

دائماً ما تستخدم صودا الخبز في امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة، لذا من الممكن استغلال تلك الميزة في التخلص من رائحة العرق.

عند مزج كميات متساوية من صودا الخبز ونشا الذرة، وبضع قطرات من زيت اللافندر، ووضعها في منطقة الإبطين، فهذا يقضي على الرطوبة التي يتركها العرق، وبالتالي لن تتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة، مما يسبب منع رائحة العرق.

استخدامك لتلك المكونات الطبيعية، يمكّنك من الحفاظ على جفاف الإبطين عدة ساعات، مما يعني عدم تكون رائحة للعرق.

زيت شجرة الشاي بديل عن عطر إزالة التعرق

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي قوي للغاية يعمل كمطهر طبيعي ومعقم،

والزيت يتميز بقوته لدرجة أنه يجب تخفيفه بالماء وإلا فقد يتسبب في تفاعل غير مريح على الجلد.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية الجلد فمن الأفضل تجنب استخدام زيت شجرة الشاي تماماً.

لكن بتخفيف الزيت (قطرتان من زيت شجرة الشاي إلى ملعقتين كبيرتين من الماء) يمكنك الحصول على مضاد جيد لرائحة العرق، ولكن احرص على عدم ملامسته للعين.

خل التفاح والليمون

خل التفاح هو عنصر آخر يساعد على التخلص من رائحة العرق، ويمكن وضعه مباشرة أو خلطه بقطرات من عصير الليمون أولاً.

ضع المكونات في زجاجة رذاذ، ويمكنك استخدامه بعد الحمام ليحافظ على درجة حموضة منطقة الإبطين مما يساعد في عدم نمو البكتيريا التي تتسبب في ظهور رائحة العرق.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بحمض اللوريك، والذي يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في التخلص من رائحة العرق.

كل ما تحتاج إليه فرك كمية صغيرة من زيت جوز الهند الخام على منطقة الإبطين، والمناطق المعرضة للعرق.

من الممكن وضع قطرات من زيت النعناع مع كميات متساوية من زيت جوز الهند، ونشا الذرة، وصودا الخبز في إناء في الثلاجة، وتستخدم عند الحاجة.

فإضافة زيت النعناع تزيد من الخصائص المضادة للبكتيريا، وتساعد في القضاء على البكتيريا بالإضافة لخصائص زيت جوز الهند المضادة للبكتيريا أيضاً.