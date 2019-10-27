المهر العالي وارتفاع تكاليف إيجار منزل أسباب زيادة العنوسة في سوريا

اعتبر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية أحمد إبراهيم أن ارتفاع تكاليف شراء أو إيجار منزل من أحد أسباب العنوسة في سوريا .

ووفق ما أوردت صحيفة “تشرين” ، لفت إبراهيم إلى أن مصطلح العنوسة بات تعبير عام يطلق على الأشخاص الذين تعدوا سن الزواج المتعارف عليه.

ونوّه إلى أن هذا المصطلح بات يطلق على الجنسين رجال ونساء عكس المتعارف عليه أنه يطلق على الإناث فقط.

ورأى إبراهيم أن أسباب تأخر سن الزواج في اللاذقية بالنسبة للذكور ، تكمن في عدم توفر القدرة المادية لفتح منزل بسبب ارتفاع تكاليف شراء أو إيجار منزل، يضاف عليها ارتفاع تكاليف المعيشة .

في سياق متصل ، أرجعت الاختصاصية الاجتماعية منال عموري ، أسباب العنوسة إلى الحرب التي شنت على سوريا وتمسك الأهل بالمهر العالي ومتطلبات الزواج من حفل زفاف ومجوهرات.

وأضافت عليهم أن غلاء المعيشة وصعوبة تأمين السكن المناسب وانتشار البطالة وضعف المردود المالي للشباب والرغبة لدى البعض بمتابعة التحصيل العلمي ، واهتزاز صفات الأنوثة والرجولة لدى البعض ، كأسباب أخرى للعنوسة.

كما أشارت عموري ، إلى أسباب داخلية جديدة وهي أن الفتاة تضحي بنفسها من أجل تربية أخواتها في حال فقدان أحد الوالدين ، أو تتفرغ للاعتناء بأحد الوالدين.

وسبق وكشفت الدكتورة في كلية التربية بجامعة دمشق “منى كشيك” أن نسبة العنوسة في سوريا ، وصلت إلى 70 % متأثرة بالأوضاع التي تمر بها البلاد، كما أن أعداد الشباب قليل نسبياً مقارنة بالإناث.

وبشكل عام ، كشفت دراسات حديثة ان البلدان العربية ، تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدل العنوسة بين مواطنيها حيث جاءت سوريا في المرتبة الثالثة على المستوى العربي بمعدل 85% خلال فترة الحرب.