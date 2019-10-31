زوجة معتصم النهار : عمل زوجي يؤثر على حياتنا ( فيديو )

استطاع الفنان معتصم النهار أن يفرض نفسه على الساحة الفنية ويحقق نجاحاً كبيراً في فترة تُعدُّ قصيرة نسبياً ، ويعود ذلك إلى ذكائه في اختيار أدواره والأعمال الناجحة التي قدمها خلال العامين الماضيين .

ويتمتع النجم السوري بجاذبية كبيرة في شخصيته ، إضافةً إلى جمال ملامحه مما اكسبه قاعدة جماهيرية واسعة ، معظمها من الجنس اللطيف .

وعلقت السيدة لين زوجة النهار على هذا الموضوع وقالت أن الغيرة تتملكها مثل أيّ امرأة ، ولكنها تتفهم طبيعة عمله ووجود عدد كبير من المعجبات حوله .

وأكدت في لقاء صحافي أن زوجها يسعى دائماً إلى قضاء أكبر وقتٍ ممكن معها ومع ابنتهما الصغيرة ساندرا ، إلا أن ظروف عمله الصعبة تشغله أحياناً عنهنّ ، ولفتت إلى أنها تعلم جيداً أن هذه ضريبة النجاح والموهبة الكبيرة التي يتمتع بها .

يشار إلى أن الفنان معتصم النهار قبل أيام قليلة تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” ما فيي ” إلى جانب النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي .