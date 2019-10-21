زوجة عمرو دياب تساند الشعب اللبناني على طريقتها الخاصة

دعمت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب ثورة الشعب اللبناني في الثورة التي اجتاحت شوارعه ، وذلك من خلال منشور شاركته عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت عبر خاصية الـ STORY بعضاً من المقاطع المصورة التي ترصد التظاهرات السلمية التي اعتلاها وقع أنغام الأغنيات الحماسية والتي لم تتقوقع ضمن خانة الوطنية فقط .

وعلقت عليها بالقول : ” فقط اللبنانيون يمكنهم جعل الثورة هكذا … لبنان يمكنه أن يكون من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها … نعم لكل ما يحصل ” .

وشاركت مجموعة من الصور لعددٍ من الشبان شاركوا في التظاهرات وهم يحملون الأعلام اللبنانية ، في خطوة هي الأولى من نوعها ولم نشهدها منها من قبل .

يذكر أن الهضبة عمرو دياب وزوجته السعودية زينة لم يعلنا طلاقهما ، إلا أن بعض المصادر الصحفية المصرية كشفت عن انفصالهما منذ فترة وجيزة بشكل هادئ .