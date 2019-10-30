ريال مدريد يسحق ليغانيس بخماسية .. تألق بنزيما ويوفيتش (فيديو)

سحق ريال مدريد ضيفه ليغانيس بخماسية نظيفة، على ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز أهداف الريال كل من رودريغو وتوني كروس في الدقائق 7 و8، من عمر الشوط الأول.

في حين أضاف سيرجيو راموس وكريم بنزيما الهدفين الثالث والرابع من ركلات جزاء في الدقائق 24 و69 على الترتيب،

واختتم الصربي لوكا يوفيتش خماسية ريال مدريد في الدقيقة 91، من ضربة رأسية جميلة سكنت شباك ليغانيس.

وبهذا الفوز الكبير رفع الريال رصيده إلى 21 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا الإسبانية.

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في المقابل تجمد رصيد ليغانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير على سلم الترتيب.

مراسلون – رياضة