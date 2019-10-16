ريال مدريد يتحرك ضد الطائرات المسيرة “الدرون”.. ما القصة؟

بعد تكرار تعرض منازل لاعبي ريال مدريد للسرقة، قرر النادي الملكي وضع خطة أمنية محكمة حول مركز التدريب التابع له، لحماية اللاعبين وطاقم التدريب من المتسللين.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن الريال قرر استخدام تقنية مضادة للطائرات المسيرة “الدرون”، لتجنب المواقف الخطرة التي قد يتعرض لها النادي ولاعبوه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، عن التقاء مسؤولي الريال مع الشرطة لمناقشة عمليات السطو، لكن إدارة النادي حريصة على اتخاذ إجراء إضافي.

ويدرك “الميرنغي” خطورة عمليات التجسس بواسطة الطائرات المسيرة، مما دفعه لضرورة اتخاذ إجراء ضدها.

ويخشى ريال مدريد من استخدام أجهزة لتسجيل مقاطع فيديو خلال التدريبات، التي قد تكون مادة خصبة لوسائل الإعلام.

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لكن في الوقت ذاته تستخدم بعض الأندية طائرات بدون طيار كجزء من نظامها التدريبي لتسجيل كل تفاصيل حركات اللاعبين.

مراسلون – رياضة