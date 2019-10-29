رونالدينيو يثير غضب الجماهير العربية بسبب صورة .. هجوم عنيف ضد البرازيلي

شنت الجماهير العربية هجوماً على النجم البرازيلي السابق رونالدينيو ، بعد نشره صورة له من فلسطين المحتلة، وأرفقها بعبارة “مرحبا” باللغة العبرية.

كما وضع نجم برشلونة السابق علم “إسرائيل”، ليثير سخط الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كل هذا دفع المعلقين العرب إلى التعليق على صورة رونالدينيو ، عبر نشر علم فلسطين وصور المدن الفلسطينية

كما علق البعض أنه ألغى متابعة البرازيلي على حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نجم البرازيلي السابق وصل على متن طائرته الشخصية إلى فلسطين للمشاركة في مباراة السلام المقامة.

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وتجمع المباراة التي يخوضها نجم برشلونة السابق، قدامى منتخب “إسرائيل” وقدامى منتخب البرازيل أمثال كاكا وآخرين.

مراسلون – رياضة