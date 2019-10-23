روسيا : منابع النفط في شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة دمشق

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن هذا لا يلغي العملية السياسية، والإصلاح الدستوري، والاتفاقيات والقرار 2252، ولكن في جميع الأوراق وكل التصريحات تقول إنه يجب على كل الأطراف المعنية احترام وحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا عليها

وأضاف بوغدانوف أن موسكو تأمل في أن يقدم المقاتلون الأكراد ضمانات للخروج من منطقة الحدود التركية السورية.

وكان ترامب قال الثلاثاء في تصريحات صحيفة أنه يفكر في إرسال شركات نفط أمريكية إلى شرق سوريا بهدف تأمين دخل للأكراد المنتشرين في المنطقة .

وتوصل يوم أمس الرئيس الروسي مع أردوغان إلى اتفاق يقضي بانتشار حرس الحدود السوري مع الشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا بهدف الإشراف على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة .