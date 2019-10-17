روسيا .. جرى نقل 500 إرهابي من إدلب إلى اللاذقية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي باكين، اليوم الخميس، أنه تم نقل ما لا يقل عن 500 إرهابي من محافظة إدلب إلى اللاذقية .

وأشار باكين ، بحسب سبوتنيك ، أن أكثر من 3500 مسلح من تنظيم “هيئة تحرير الشام” تمركزا على هذا الاتجاه.

وقال باكين في إحاطة إعلامية: “تتواصل في منطقة خفض التصعيد إدلب إعادة ترتيب التنظيمات الإرهابية. إذ تم نقل ما لا يقل عن 500 مسلح من محافظة إدلب إلى محافظة اللاذقية، أغلبهم جاءوا من دول أجنبية”.

وأشار المتحدث إلى أنه في الوقت الحالي يتمركز في هذا الاتجاه أكثر من 3.5 ألف مسلح من تنظيم هيئة تحرير الشام.