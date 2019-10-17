رسمياً تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة .. تعرف على الموعد الجديد

أعلنت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.

وكشفت صحيفة “سبورت” أن اللجنة استقرت على تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامتها 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في ملعب الكامب نو.

وقررت اللجنة إقامة المباراة في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقبل أيام طلبت رابطة الليغا من برشلونة وريال مدريد، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب “كامب نو” إلى “سانتياغو برنابيو”.

لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من ريال مدريد وبرشلونة، مما دفع الرابطة لتأجيل المباراة.

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وأعلن الأمن في إسبانيا، رفضه إجراء المباراة يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بعد الإعلان عن إقامة مظاهرة في نفس اليوم ببرشلونة.

مراسلون – رياضة