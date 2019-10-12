رحيل أول رجل سبح في الفضاء الخارجي

توفي أمس الجمعة، رائد الفضاء السوفياتي الأسطوري، أليكسي ليونوف، أول رجل في العالم سبح في الفضاء الخارجي، عن عمر يناهز 86 عاماَ.

وأفاد المكتب الصحفي بمركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء لوكالة “سبوتنيك”، بأن: “تشييع رائد الفضاء السوفياتي الأسطوري، أليكسي ليونوف، أول رجل في العالم يسبح في الفضاء الخارجي، سيجري يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، في مقبرة ” ميتيشي” الحربية لتخليد الذكرى، بضواحي موسكو.

ونوهت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” إلى أن: “إدارة وموظفي المؤسسة الحكومية يعربون عن تعازيهم العميقة لأقارب وأصدقاء أليكسي أركيبوفيتش”.

وقام ليونوف بأول رحلة إلى الفضاء الخارجي في آذار/مارس من عام 1965 كطيار ثاني في مركبة “فوسخود 2” مع بافل بيليف، وخلال الرحلة قام بأول خروج في التاريخ إلى الفضاء الخارجي.

وقام بالرحلة الفضائية الثانية كقائد للمركبة الفضائية “سويوز 19” في تموز/يوليو من عام 1975،مع فاليري كوباسوف، كجزء من البرنامج الدولي، حيث تم الالتحام بسفينة “ابولو” الأمريكية لأول مرة.

وحصل ليونوف على ميداليتين ذهبيتين كبطل الاتحاد السوفياتي (في عامي 1965 و 1975) ، وسام لينين (1965 ، 1975) ، وسام النجم الأحمر (1961) ، وسام “على خدمة الوطن في القوات المسلحة للاتحاد السوفياتي”، الدرجة الثالثة (1975) ، وسام استحقاق من الوطن الأم، الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة (2000 ، 2014) ، جائزة الدولة للاتحاد السوفياتي (1981) ، وميدالية النجمة الذهبية لبطل الاتحاد السوفياتي (1965).