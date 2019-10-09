رجل يحلق شعر زوجته بالكامل لعثوره على شعرة في طعامه

أقدم رجل في بنغلاديش على حلق شعر زوجته بالكامل عقاباً لها لعثوره على شعرة في وجبة الإفطار الخاصة به.

وأفادت قناة “تشانيل نيوز آسيا” بأن الشرطة ألقت القبض على رجل قام على حلق رأس زوجته بالكامل، عقابا لها، بسبب عثوره على شعرة في طعامه.

حيث داهمت الشرطة البنغالية دهم في قرية واقعة بمنطقة غويبورهات شمال غربي البلاد، وألقت القبض على بابلو موندل، 35 عاما، بسبب فعلته الشنيعة بحق زوجته ، بعدما أبلغ جيرانه عما فعله بها.

وأعلن مسؤول الشرطة بأن الرجل شعر بالغضب، عندما وجد شعرة بشرية في وجبة الأرز والحليب، التي حضرتها له زوجته ، وألقى اللوم عليها بعدم حرصها على نظافة طعامه، وتناول شفرة الحلاقة، وحلق شعر رأسها بالكامل عنوة.

وتم توجيه تهمتين له الأولى التسبب طوعاً في أذى حاد إلى شخص ، ويعاقب عليها 14 عاماً ، والثانية جريمة “خدش حياء” بحق زوجته.