رانيا يوسف تُطلق هاشتاج Askrania# ( صورة )

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رانيا يوسف

أطلقت الفنانة رانيا يوسف هاشتاج Askrania# عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأعلنت من خلال تعليق أرفقته بالمنشور الذي تضمن صورة حديثة لها عن اتباعها أسلوباً جديداً في التواصل مع المتابعين .

طالبت من خلاله الجمهور بمشاركتها أسئلتهم الخاص عبر وسم  Askrania#  على أن تتم الإجابة على هذه الأسئلة يوم الأحد المقبل .

يذكر أن الفنانة المصرية تنتظر عرض مسلسلها الدرامي ” مملكة إبليس  ”  الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانة غادة عادل وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى .

و أعلنت الفنانة رانيا يوسف مؤخراً انضمامها لأسرة عمل ” الأنسة فرح ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، وقصة المسلسل مأخوذة عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin .

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