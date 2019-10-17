فنانة مصرية متهمة بتقليد النجمة رانيا يوسف ( صور )

أخبار الفن
رانيا يوسف

اتهمت الفنانة غادة عادل بتقليد مواطنتها رانيا يوسف وإثارة الجدل على خلفية ظهورها بفستان مكشوف جريء أثناء حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة .

أطلت غادة وهي ترتدي فستاناً ضيق أبرز منحنيات جسدها ، تميز بقصة واسعة لناحية الصدر مما عرضها لانتقادات لاذعة ، خاصة وأن إطلالتها تميزت بالكتف الرخوّ الذي ساهم في اتساع قبة الفستان والكشف عن مساحات كبيرة من جسدها ، مما جعل البعض يربط بين إطلالتها وأسلوب مواطنتها الفنانة رانيا يوسف .

 

يشار إلى أن غادة عادل غابت عن السباق الرمضاني الماضي وذلك بعدما تم تأجيل مسلسل ” مملكة إبليس ” الذي تخوض بطولته إلى جانب الممثلة رانيا يوسف ، و تتحضر حالياً للمشاركة في مسلسل ” كلبش 4 ” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

ديمة الجندي تحتفل بمليونها الأول (صورة)

شمس الملا بـ صورة خاصة ليوم الخميس

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير ( صور )