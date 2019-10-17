فنانة مصرية متهمة بتقليد النجمة رانيا يوسف ( صور )

اتهمت الفنانة غادة عادل بتقليد مواطنتها رانيا يوسف وإثارة الجدل على خلفية ظهورها بفستان مكشوف جريء أثناء حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة .

أطلت غادة وهي ترتدي فستاناً ضيق أبرز منحنيات جسدها ، تميز بقصة واسعة لناحية الصدر مما عرضها لانتقادات لاذعة ، خاصة وأن إطلالتها تميزت بالكتف الرخوّ الذي ساهم في اتساع قبة الفستان والكشف عن مساحات كبيرة من جسدها ، مما جعل البعض يربط بين إطلالتها وأسلوب مواطنتها الفنانة رانيا يوسف .

يشار إلى أن غادة عادل غابت عن السباق الرمضاني الماضي وذلك بعدما تم تأجيل مسلسل ” مملكة إبليس ” الذي تخوض بطولته إلى جانب الممثلة رانيا يوسف ، و تتحضر حالياً للمشاركة في مسلسل ” كلبش 4 ” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.