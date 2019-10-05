رامز جلال ينفذ مقلباً حقيقياً بزملائه النجوم ( فيديو )

شارك الفنان رامز جلال متابعيه عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ، ظهر من خلاله وهو ينفذ مقلباً بعددٍ من أصدقائه النجوم .

أوهم رامز كل من أحمد السقا وياسمين عبد العزيز وأحمد حلمي بالتقاط صورة تذكارية معهم قبل أن يقوم بإطلاق صفارة ذات صوت عريض يشبه البوق ، مما بثَّ الرعب في أنفسهم ، وهو ما ظهر من خلال ردة فعلهم .

وأرفق الفنان المصري رامز جلال المنشور بتعليق ساخر ، وكتب : ” اللي ها يمشي بالعكس … ها نسمعه الكلاكس ” ، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور وأشادوا بالترابط القوي الذي يجمع بين النجوم متمنين لهم دوام التوافق والتميز .